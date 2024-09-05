Сундырев Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения03.01.1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1850 ст.
Чебоксарского уезда Села Помьял Пономарь Федор Владимирович Сундырев и законная жена его Елена Михайловна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Козьмодемьянского уезда села Покровского Св... Показать все
Крещение
04.01.1850 ст.
Смерть
Неизвестно