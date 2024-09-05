Сундырев Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСундырев Иван Федорович

Сундырев Иван Федорович

Место рождения

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

03.01.1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1850 ст.

Отец: Сундырев Федор Владимирович

Мать: Сундырева (Воздвиженская) Елена Михайловна

Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Чебоксарского уезда Села Помьял Пономарь Федор Владимирович Сундырев и законная жена его Елена Михайловна, оба православного вероисповедания. Восприемники: Козьмодемьянского уезда села Покровского Св... Показать все
Крещение
04.01.1850 ст.
Кужмара, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.