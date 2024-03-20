Фоменко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
24.01.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фоменко Зинаида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоменко Зинаида Федоровна

Смерть
Неизвестно
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