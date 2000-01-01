Красильникова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красильникова Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Красильникова Вера Максимовна

Отец ребёнка: Красильников Максим Никитич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Красильникова Пелагея Максимовна

Отец ребёнка: Красильников Максим Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красильников Максим Никитич

Смерть
Неизвестно
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