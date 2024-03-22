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Мулин Иван Григорьевич

Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

10.09.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1951

Отец: Мулин Григорий Васильевич

Мать: Баскова Анна Лазаревна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1976

Дочь: Мулина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Азовцева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
23.03.1979

Сын: Мулин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Азовцева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
23.04.1987

Сын: Мулин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Азовцева Валентина Петровна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азовцева Валентина Петровна

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