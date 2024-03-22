Мулин Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1951
Отец: Мулин Григорий Васильевич
Мать: Баскова Анна Лазаревна
Рождение ребёнка
19.07.1976
Дочь: Мулина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Азовцева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
23.03.1979
Мать ребёнка: Азовцева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
23.04.1987
Мать ребёнка: Азовцева Валентина Петровна
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно