Яковлев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Николай Александрович

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Место рождения

Сидоровское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.04.1924

Дата смерти

02.10.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Сидоровское, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.10.1943
п. Комарин, Брагинский р-н, Гомельская обл., Белоруссия
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