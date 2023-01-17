Яковлев Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения06.04.1924
Дата смерти02.10.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1942
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
02.10.1943
п. Комарин, Брагинский р-н, Гомельская обл., Белоруссия