Киселева (Половникова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Половникова) Ольга Яковлевна

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Место рождения

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

30.06.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879

Отец: Половников Яков Филлипович

Мать: Половникова Парасковья Петровна

Медяны, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Норкин Алексей Матвеевич

Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
15.03.1916

Дочь: Стародубцева Клава Матвеевна

Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович

Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Матвей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Валентина Матвеевна

Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киселева Маруся Матвеевна

Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович

Смерть
Неизвестно
Зоновщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
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