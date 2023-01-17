Киселева (Половникова) Ольга Яковлевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1879
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович
Рождение ребёнка
15.03.1916
Дочь: Стародубцева Клава Матвеевна
Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович
Лютовщина, Орловский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Валентина Матвеевна
Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович
Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киселева Маруся Матвеевна
Отец ребёнка: Киселев Матвей Максимович
Смерть
Неизвестно
Зоновщина, Орловский муниципальный район, Кировская область