Лихачева (Зиновьева) Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 06.08.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1957
Дочь: Лихачева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Лихачев Николай Ильич
Рождение ребёнка
12.08.1964
Сын: Лихачев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Лихачев Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоногова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Лихачев Николай Ильич