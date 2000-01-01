Лихачева (Зиновьева) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева (Зиновьева) Вера Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 06.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 06.08.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1957

Дочь: Лихачева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Лихачев Николай Ильич

Рождение ребёнка
12.08.1964

Сын: Лихачев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Лихачев Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоногова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Лихачев Николай Ильич

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