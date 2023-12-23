Козулин Григорий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1869
Отец: Козулин Егор
из именного списка казакам на 1890 год в сводном списке были зафиксированы дети Егора Козулина, казаки станицы Михайлосемёновки: Антон 27 лет, Иван - 25 и Григорий - 21.
Место жительства
1890
Ленинское, Ленинский муниципальный район, Еврейская автономная область
Смерть
Неизвестно