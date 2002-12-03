Поликарпова (Рыкова) Альбина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1938
Дата смерти13.12.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1959
Сын: Поликарпов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Поликарпов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1972
Сын: Поликарпов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Поликарпов Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.12.1914
Рождение
09.07.1938
Отец: не указан
Мать: не указана