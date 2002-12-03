Поликарпова (Рыкова) Альбина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарпова (Рыкова) Альбина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1938

Дата смерти

13.12.1914

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.08.1959

Сын: Поликарпов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Поликарпов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1972

Сын: Поликарпов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Поликарпов Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарпов Николай Иванович

Смерть
13.12.1914
Рождение
09.07.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

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