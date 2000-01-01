Солдатова Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Глушенкова Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Герасимов
Рождение ребёнка
1827
Сын: Солдатов Дмитрий Алексеев
Отец ребёнка: Солдатов Алексей Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно