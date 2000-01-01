Солдатова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Глушенкова Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Герасимов

Рождение ребёнка
1827

Сын: Солдатов Дмитрий Алексеев

Отец ребёнка: Солдатов Алексей Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солдатов Алексей Герасимов

Смерть
Неизвестно
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