Тарлыкова -- Феодосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарлыкова -- Феодосия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Тарлыкова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Тарлыков Василий Авдеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тарлыков Егор Васильевич

Отец ребёнка: Тарлыков Василий Авдеевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Тарлыкова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Тарлыков Василий Авдеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарлыков Василий Авдеевич

Смерть
Неизвестно
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