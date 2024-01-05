Тарлыкова -- Феодосия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Тарлыкова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Тарлыков Василий Авдеевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Тарлыков Василий Авдеевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Тарлыкова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Тарлыков Василий Авдеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно