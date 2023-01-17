Логачева Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.
Дочь: Ольга Гавриловна
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
28.12.1903 ст.
Сын: Логачев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.
Дочь: Надежда Гавриловна
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
11.03.1908 ст.
Дочь: Клавдия Гавриловна
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.
Дочь: Наталья Гавриловна
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.
Сын: Логачев Андрей Гаврилович
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Логачев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно