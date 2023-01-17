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Логачева Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1902 ст.

Дочь: Ольга Гавриловна

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
28.12.1903 ст.

Сын: Логачев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1905 ст.

Дочь: Надежда Гавриловна

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Рождение ребёнка
11.03.1908 ст.

Дочь: Клавдия Гавриловна

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1910 ст.

Дочь: Наталья Гавриловна

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.11.1914 ст.

Сын: Логачев Андрей Гаврилович

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Логачев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Логачев Гавриил Петрович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Гавриил Петрович

Смерть
Неизвестно
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