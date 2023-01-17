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Моисеев Сергей Федорович
Моисеев Сергей Федорович
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
13.09.1903
Пол
Мужской
Отец
Моисеев Федор Алексеевич
До 1880 г.р.
Мать
Моисеева (Серова) Прасковья Федоровна
До 1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903
Отец:
Моисеев Федор Алексеевич
Мать:
Моисеева Прасковья Федоровна
Громково
, Богородский, Московская область
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