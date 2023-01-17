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Моисеев Сергей Федорович

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

13.09.1903

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1903

Отец: Моисеев Федор Алексеевич

Мать: Моисеева Прасковья Федоровна

Громково, Богородский, Московская область
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