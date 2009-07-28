Куликова (Горина) Антонина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1934
Дата смерти28.07.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1934
Отец: Горин Василий Михайлович
Мать: Горина Анна Семеновна
Рождение ребёнка
07.02.1968
Отец ребёнка: Куликов Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карелина Зинаида Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галина Борисовна
Отец ребёнка: Куликов Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куликов Борис
Смерть
28.07.2009