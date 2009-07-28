Куликова (Горина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Горина) Антонина Васильевна

Куликова (Горина) Антонина Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1934

Дата смерти

28.07.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1934

Отец: Горин Василий Михайлович

Мать: Горина Анна Семеновна

Рождение ребёнка
07.02.1968

Сын: Куликов Юрий Борисович

Отец ребёнка: Куликов Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карелина Зинаида Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галина Борисовна

Отец ребёнка: Куликов Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Борис

Смерть
28.07.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close