Рафиков Шавкат Алимжанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рафиков Шавкат Алимжанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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