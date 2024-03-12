Куликов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1905

Дата смерти

После 11.12.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1936 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905

Отец: Куликов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1936

Сын: Куликов Николай

Мать ребёнка: Куликова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куликова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Мария

Мать ребёнка: Куликова Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Дарья

Смерть
После 11.12.1942
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