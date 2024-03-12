Куликов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1905
Дата смертиПосле 11.12.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1905
Отец: Куликов Семён
Рождение ребёнка
22.11.1936
Сын: Куликов Николай
Мать ребёнка: Куликова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куликова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Мария
Мать ребёнка: Куликова Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Дарья
Смерть
После 11.12.1942