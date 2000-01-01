Borrowman (Henderson) Janet — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Borrowman (Henderson) Janet

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Место рождения

Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1726 г.р.

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: Henderson Margaret

Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom
Рождение ребёнка
07.11.1775

Дочь: Janet

Отец ребёнка: Borrowman (henderson) William

Glascow Lanark, Scotland
Бракосочетание
1777

Муж: Borrowman (henderson) William

Glasgow, Lanarkshire, Scotland
Рождение ребёнка
28.01.1778

Дочь: Main Margaret

Отец ребёнка: Borrowman (henderson) William

Glascow Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
10.11.1784

Дочь: Jean

Отец ребёнка: Borrowman (henderson) William

Glascow Lanark, Scotland
Смерть
1823
Scotland
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