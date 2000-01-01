Borrowman (Henderson) Janet
Место рожденияGlasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: Henderson Margaret
Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom
Рождение ребёнка
07.11.1775
Дочь: Janet
Отец ребёнка: Borrowman (henderson) William
Glascow Lanark, Scotland
Бракосочетание
1777
Glasgow, Lanarkshire, Scotland
Рождение ребёнка
28.01.1778
Дочь: Main Margaret
Отец ребёнка: Borrowman (henderson) William
Glascow Lanark, Scotland
Рождение ребёнка
10.11.1784
Дочь: Jean
Отец ребёнка: Borrowman (henderson) William
Glascow Lanark, Scotland
Смерть
1823
Scotland