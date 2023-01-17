Акатнова (Васюкова) Антонина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акатнова (Васюкова) Антонина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васюков Петр Павлович

Мать: Васюкова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
14.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акатнов Иван Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1985

Дочь: Обертман катя ивановна

Отец ребёнка: Акатнов Иван Григорьевич

Бракосочетание
1989

Муж: Рахавеев альберт

Рождение ребёнка
03.01.1995

Дочь: Рахавеева ирена альбертовна

Отец ребёнка: Рахавеев альберт

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акатнов Иван Григорьевич

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