Акатнова (Васюкова) Антонина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васюков Петр Павлович
Мать: Васюкова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
14.07.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акатнов Иван Григорьевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.02.1985
Дочь: Обертман катя ивановна
Отец ребёнка: Акатнов Иван Григорьевич
Бракосочетание
1989
Муж: Рахавеев альберт
Рождение ребёнка
03.01.1995
Дочь: Рахавеева ирена альбертовна
Отец ребёнка: Рахавеев альберт
Бракосочетание
Неизвестно