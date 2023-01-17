Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиОколо 1931
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1888
Сын: Апоняйкин Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Апоняйкин Степан Федорович
Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Апоняйкин Степан Федорович
Смерть
Около 1931
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Умерла от голода и холода в насильственной ссылке по классовому признаку