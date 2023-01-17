Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Около 1931

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1888

Сын: Апоняйкин Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Апоняйкин Степан Федорович

Сабанчеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Апоняйкин Степан Федорович

Смерть
Около 1931
Нарым, Парабельский муниципальный район, Томская область
Умерла от голода и холода в насильственной ссылке по классовому признаку
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