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Марфа Лавровна
Марфа Лавровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Дата смерти
1764
Пол
Женский
Отец
Лавр Филиппович
1740 г.р.
Мать
Матрена Ивановна
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Лавр Филиппович
Мать:
Матрена Ивановна
Смерть
1764
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