Рохин Дмитрий (Митка) Филиппов
Место рождениядер. Мосейка Злобина, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1625
Дата смертиПосле 1662
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625
Отец: Рохин Филипп (Филка) Лукоянов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1645
Сын: Рохин Луппа (Лупантейко) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1662