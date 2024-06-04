Рохин Дмитрий (Митка) Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рохин Дмитрий (Митка) Филиппов

Место рождения

дер. Мосейка Злобина, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1625

Дата смерти

После 1662

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1625

Отец: Рохин Филипп (Филка) Лукоянов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1645

Сын: Рохин Луппа (Лупантейко) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1662

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