Iwanczenko Wasyl — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Iwanczenko Wasyl

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1918

Дата смерти

10.06.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1918

Отец: Iwanczenko Iwan

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.06.1999
Кривой Рог, Дніпропетровська область
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