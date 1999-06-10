Iwanczenko Wasyl
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1918
Дата смерти10.06.1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1918
Отец: Iwanczenko Iwan
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.06.1999
Кривой Рог, Дніпропетровська область