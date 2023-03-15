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(Шуртакова) Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шуртаков Степан Иванович

Мать: Шуртакова Евдокия Андреевна

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