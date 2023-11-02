Вельчинский Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.2005
Дочь: Вельчинская Ярослава Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.2014
Дочь: Вельчинская Василина Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности