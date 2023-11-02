Вельчинский Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВельчинский Александр Александрович

Вельчинский Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.2005

Дочь: Вельчинская Ярослава Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.09.2014

Дочь: Вельчинская Василина Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close