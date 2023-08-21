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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Николай Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Михаил Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Иван Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Григорий Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Василий Иванович

Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович

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