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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Григорий Иванович
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Губский Иван Семёнович