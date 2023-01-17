Каменев Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменев Николай Петрович

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Место рождения

Ильинское, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильинское, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1877
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1882 по 1918
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1918
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1936
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