Каменев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1877
Место жительства
С 1882 по 1918
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1918
Смерть
1936