Цыплова Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Сын: Цыплов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Цыплов Николай Степанович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Цыплов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Цыплов Николай Степанович
Смерть
Неизвестно