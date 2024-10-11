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Юрлов Кузьма Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрлов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колова Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Юрлова (-) Федосия

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Юрлов Михаил Кузьмич

Мать ребёнка: Юрлова (-) Федосия

Рождение ребёнка
03.01.1934

Сын: Юрлов Анатолий Кузьмич

Мать ребёнка: Юрлова (-) Федосия

Смерть
Неизвестно

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