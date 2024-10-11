Юрлов Кузьма Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юрлов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колова Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Юрлова (-) Федосия
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Юрлов Михаил Кузьмич
Мать ребёнка: Юрлова (-) Федосия
Рождение ребёнка
03.01.1934
Мать ребёнка: Юрлова (-) Федосия
Смерть
Неизвестно