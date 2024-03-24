Игнашев Михаил Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашев Михаил Антонович

Место рождения

Пироговская пустошь

Дата рождения

1918

Дата смерти

16.01.1919

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Пироговская пустошь
Смерть
16.01.1919
Пироговская пустошь
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 7 - 7 об
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