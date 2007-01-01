Полякова (Полякова) Людмила Васильевна
Место рожденияУкраина
Дата рождения1927
Дата смерти1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
1952
Сын: Носов Юрий Львович
Отец ребёнка: Носов Лев Михайлович
Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носов Лев Михайлович
Образование
Неизвестно
высшее, медицинский институт,
Смерть
1993
г Новосибирск
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск