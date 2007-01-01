Полякова (Полякова) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Полякова) Людмила Васильевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

1927

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
1952

Сын: Носов Юрий Львович

Отец ребёнка: Носов Лев Михайлович

Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носов Лев Михайлович

Образование
Неизвестно
высшее, медицинский институт,
Смерть
1993
г Новосибирск
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Заельцовское Новосибирск
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