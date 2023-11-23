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Ильинский Семён Андреев

Место рождения

Марфино, Ярославская губерния

Дата рождения

17.04.1779

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1779

Отец: Андрей Иванов

Мать: Маремьяна Васильева

Семен Андреевич (1779 — ?) Родился 17 апреля 1779 года в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в семинарии и уволен из грамматики. В 1797 году определен пономарем ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Марфино Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рагозин Василий Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рагозин Василий Семенович (1798 — ?) Родилсяв семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии, из низшего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Ильинская) Александра Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1802

Сын: Ильинский Григорий Семенович

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
1805

Сын: Ильинский Иван Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Ильинский Иван Семенович (1805 — ?) Родился семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. Уволен из нижнего отделения уездного училища. В 1820 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1811

Сын: Ильинский Неизвестно

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
21.04.1813

Дочь: (Ильинский) Неизвестно

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Ильинский) Любовь Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Сергеева

Смерть
После 1828

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