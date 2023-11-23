Ильинский Семён Андреев
Место рожденияМарфино, Ярославская губерния
Дата рождения17.04.1779
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1779
Отец: Андрей Иванов
Мать: Маремьяна Васильева
Семен Андреевич (1779 — ?) Родился 17 апреля 1779 года в семье пономаря села Ивашкова Ярославского уезда Андрея Ивановича. Обучался в семинарии и уволен из грамматики. В 1797 году определен пономарем ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон села Марфино Романов-Борисоглебского уезда.
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рагозин Василий Семенович (1798 — ?) Родилсяв семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. С 1807 года обучался в Ярославской духовной семинарии, из низшего отделения ... Показать все
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Ильинская) Александра Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1802
Сын: Ильинский Григорий Семенович
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Ильинский Иван Семенович (1805 — ?) Родился семье пономаря села Ильинского Урусовых Ярославского уезда Семена Андреевича. Уволен из нижнего отделения уездного училища. В 1820 году определен пономарем ... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1811
Сын: Ильинский Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
21.04.1813
Дочь: (Ильинский) Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Ильинский) Любовь Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Сергеева
Смерть
После 1828