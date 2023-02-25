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Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

После 1834 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1786 и 1787 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Лаврентий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГАМОС Ф.51 О.8 Д.373)
Рождение ребёнка
1828 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГАМОС Ф.51 О.8 Д.373)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Афанасьев

Смерть
После 1834 ст.
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