Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиПосле 1834 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Лаврентий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Афанасьев
Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГАМОС Ф.51 О.8 Д.373)
Рождение ребёнка
1828 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Афанасьев
Ревизские сказки по 8 ревизии за 1834 год (ЦГАМОС Ф.51 О.8 Д.373)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Афанасьев
Смерть
После 1834 ст.