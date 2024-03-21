Алексашкина (Елатенцева) Агния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексашкина (Елатенцева) Агния Ивановна

Место рождения

х. Шляховский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского ( х. Шляховский Фроловский район Волгоградская область)

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1917

Муж: Алексашкин Степан Николаевич

Венчание в Пантелеймоновской церкви х. Летовский Кременской станицы Усть - Медведицкого округа Области Войска Донского Поручители по жениху: казак Кременской станицы х. Шляховский Александр Максимов ... Показать все
Рождение ребёнка
30.09.1918

Сын: Алексашкин Александр Степанович

Отец ребёнка: Алексашкин Степан Николаевич

Керщен в Пантелеймоновской церкви х. Летовский 01.10.1918 года.Назван в честь святого мученика Александра празднуется 28 сентября. Восприемники: Кременской станицы хута Шляховского сын казака Алексей... Показать все

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