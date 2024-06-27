Воронкова Ирина Леонтьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Воронкова Ирина Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1878 ст.

Сын: Воронков Онуфрий Феоктистович

Отец ребёнка: Воронков Феоктист Иванович

Смоленская губ, Краснинский уезд, Зверовичская волость, дер.Василевичи
1878 г. Ф.48 оп.2 д.1572 ч.3 Зверовичи Николаевская церковь 14 июня 1878 года Онуфрий Родители Зверовичского волостного правления деревни Василевич крестьянин Феактист Иванов и законная жена его И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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