Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Капица Инесса Александровна
Капица Инесса Александровна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1968
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Капица Татьяна Антоновна
1946 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1968
Отец: не указан
Мать:
Капица Татьяна Антоновна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия