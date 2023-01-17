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Пустарнаков Николай

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Место рождения

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.12.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1933

Отец: Пустарников (пустарнаков) Тихон

Мать: Пустарнакова Клавдия

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустарнакова Александра

Рождение ребёнка
02.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустарнакова Александра

Стайки, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустарнакова Александра

Смерть
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Причина смерти: Болезнь
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