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Потяркин Леонид Петрович

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Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

1938

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Потяркин Пётр Андреевич

Мать: Потяркина Валентина Михайловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Награда
1970
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в честь 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина»
Работа или профессия
1972
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
кандидат технических наук, доцент Архангельского лесотехнического института (АЛТИ),
Место жительства
1973
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
воспоминания брата Виталия Петровича Потяркина
Смерть
1973
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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