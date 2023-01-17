Потяркин Леонид Петрович
Место рождения
Дата рождения1938
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Награда
1970
был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в честь 100 - летия со дня рождения В.И. Ленина»
Работа или профессия
1972
кандидат технических наук, доцент Архангельского лесотехнического института (АЛТИ),
Место жительства
1973
воспоминания брата Виталия Петровича Потяркина
Смерть
1973