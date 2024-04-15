Головченко Ефросиния Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоловченко Ефросиния Никитична

Головченко Ефросиния Никитична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

22.05.1891 ст.

Дата смерти

14.04.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1891 ст.

Отец: Головченко Никита Михайлович

Мать: Головченко Юлиания Ивановна

Кровное, Сумська область
Крещение
23.05.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.04.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: воспаление сердца | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHD-C?i=768&cc=3511744&cat=1008700
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close