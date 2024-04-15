Головченко Ефросиния Никитична
Место рождения
Дата рождения22.05.1891 ст.
Дата смерти14.04.1903 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1891 ст.
Крещение
23.05.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
14.04.1903 ст.
Причина смерти: воспаление сердца | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSHD-C?i=768&cc=3511744&cat=1008700