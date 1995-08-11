Бубнова (Пономарёва) Мария Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.01.1903
Дата смерти11.08.1995
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1903
Отец: Пономарёв Дмитрий Васильевич
Мать: Пономарёва Фёкла
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
19.02.1920
Муж: Аликин Павел
Рождение ребёнка
01.03.1926
Сын: Аликин Илья Павлович
Отец ребёнка: Аликин Павел
Рождение ребёнка
31.05.1928
Дочь: Баландина (Аликина) Валентина Павловна
Отец ребёнка: Аликин Павел
Развод
02.06.1932
Муж: Аликин Павел
Рождение ребёнка
12.12.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рагозин Тимофей Семёнович
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
11.08.1995