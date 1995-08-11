Бубнова (Пономарёва) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубнова (Пономарёва) Мария Дмитриевна

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Место рождения

Новоильинское, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

20.01.1903

Дата смерти

11.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1903

Отец: Пономарёв Дмитрий Васильевич

Мать: Пономарёва Фёкла

Новоильинское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рагозин Тимофей Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бубнов Сергей Иванович

Бракосочетание
19.02.1920

Муж: Аликин Павел

Рождение ребёнка
01.03.1926

Сын: Аликин Илья Павлович

Отец ребёнка: Аликин Павел

Новоильинское, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.05.1928

Дочь: Баландина (Аликина) Валентина Павловна

Отец ребёнка: Аликин Павел

Развод
02.06.1932

Муж: Аликин Павел

Рождение ребёнка
12.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рагозин Тимофей Семёнович

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
11.08.1995

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