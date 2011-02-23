Барашков Лев Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарашков Лев Павлович

Барашков Лев Павлович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

04.12.1931

Дата смерти

23.02.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931
Люберцы, Люберцы, Московская область
Место жительства
С 1956 по 2011
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1956
Калининград
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
23.02.2011
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close