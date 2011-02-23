Барашков Лев Павлович
Место рождения
Дата рождения04.12.1931
Дата смерти23.02.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1931
Люберцы, Люберцы, Московская область
Место жительства
С 1956 по 2011
Место жительства
По 1956
Калининград
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
23.02.2011