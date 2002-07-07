Никольская (Морозова) Ефросинья Николаевна
Место рождения
Дата рождения24.03.1920
Дата смерти07.07.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1920
Рождение ребёнка
1938
Сын: Никольский Виктор Иванович
Отец ребёнка: Никольский Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1939
Дочь: Зокова Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Никольский Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2002
Первомайка, Макарьевский муниципальный район, Костромская область