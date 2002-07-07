Никольская (Морозова) Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никольская (Морозова) Ефросинья Николаевна

Место рождения

Морозиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.03.1920

Дата смерти

07.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Морозиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1938

Сын: Никольский Виктор Иванович

Отец ребёнка: Никольский Иван Иванович

Морозиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1939

Дочь: Зокова Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Никольский Иван Иванович

Морозиха, Ветлужский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никольский Иван Иванович

Смерть
07.07.2002
Первомайка, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
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