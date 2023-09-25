Темников Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1993

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1965 г.р.

Жена

1994 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1993

Отец: Темников Михаил

Мать: Темникова (Лазарева) Наталья Ивановна

Бракосочетание
26.05.2018

Жена: (Фохт) Карина

Рождение ребёнка
16.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фохт) Карина

Рождение ребёнка
07.10.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фохт) Карина

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