Игнатьева (Суворова) Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Зоя Петровна
Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Николай Петрович
Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Василий Петрович
Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Анна Петровна
Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Вера Петровна
Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
15.03.1926
Сын: Игнатьев Александр Петрович
Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич
Покрышкино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно