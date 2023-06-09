Игнатьева (Суворова) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатьева (Суворова) Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Зоя Петровна

Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Николай Петрович

Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Василий Петрович

Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Анна Петровна

Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Вера Петровна

Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
15.03.1926

Сын: Игнатьев Александр Петрович

Отец ребёнка: Игнатьев Петр Кузьмич

Покрышкино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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