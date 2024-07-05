Евдокимова Прасковья Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Евдокимова Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Евдокимов Фёдор Иванович
Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно