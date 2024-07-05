Евдокимова Прасковья Ермолаевна Около 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Прасковья Ермолаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокимов Фёдор Иванович

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Евдокимова Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Евдокимов Фёдор Иванович

Глинки, Осеевская волость, Богородский уезд
Смерть
Неизвестно

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