Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Михайла Васильев Ильмет
Мать: Иштиееева Асначей
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Семен
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1761
Сын: Трофим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно