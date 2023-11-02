Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий

Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Михайла Васильев Ильмет

Мать: Иштиееева Асначей

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Семен

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Трофим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.