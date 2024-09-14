Букаткина Александра Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1924
Рождение ребёнка
22.08.1926
Рождение ребёнка
11.07.1928
Смерть
Неизвестно