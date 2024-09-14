Букаткина Александра Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букаткина Александра Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букаткин Василий Иванович

Рождение ребёнка
04.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Василий Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.08.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Василий Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
11.07.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Букаткин Василий Иванович

Инархово, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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