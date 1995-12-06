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Данилкин Александр Михайлович
Данилкин Александр Михайлович
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Место рождения
Шишково
, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Дата рождения
14.11.1906
Дата смерти
06.12.1995
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ND
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Шишково
, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.12.1995
Петергоф
, Петергофский уезд
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