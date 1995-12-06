Данилкин Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилкин Александр Михайлович

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Место рождения

Шишково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.11.1906

Дата смерти

06.12.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ND
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Шишково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.12.1995
Петергоф, Петергофский уезд
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