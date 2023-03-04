Фишев Дмитрий Фёдорович
Место рожденияд. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Дата рожденияДо 1660
Дата смертиПосле 1671
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660
Отец: Фишев Фёдор
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1667
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1671