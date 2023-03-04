Фишев Дмитрий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишев Дмитрий Фёдорович

Место рождения

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)

Дата рождения

До 1660

Дата смерти

После 1671

Пол

Мужской

Отец

До 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1660

Отец: Фишев Фёдор

Мать: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1667

Сын: Фишев Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1671
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