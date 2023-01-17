Вжесов Федор Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вжесов Федор Георгиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1909

Жена: Вжесова Анастасия Емельяновна

Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак Ф.Г. Вжесов 17л8мес(1892) и невеста казачка А.Е. рыдзелева 15л10мес(1894). Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Данила георгиевич Вжесов и Иван Михайлович Хорошков, по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно
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