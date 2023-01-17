Вжесов Федор Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1909
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Жених казак Ф.Г. Вжесов 17л8мес(1892) и невеста казачка А.Е. рыдзелева 15л10мес(1894). Оба первым браком. Поручители по жениху: казаки Данила георгиевич Вжесов и Иван Михайлович Хорошков, по невесте:... Показать все
Смерть
Неизвестно