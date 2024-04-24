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Латышев Иван Иванович

Место рождения

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

06.01.1904 ст.

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904 ст.

Отец: Латышев Иван Афанасьевич

Мать: Латышева (Аксенова) Фекла Васильевна

Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Иоанн рожден 6 января 1904 г., крещен 7, запись 3. ...деревни Теребихской крестьянин Иван Афанасьев Латышев и законная его жена Фекла Васильева оба православные Восприемник крестьянский сын Павел По... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева (Павлова) Александра Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.10.1944

Сын: Латышев Николай Иванович

Мать ребёнка: Латышева Анна Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.03.1952

Сын: Латышев Александр Иванович

Мать ребёнка: Латышева (Павлова) Александра Петровна

Рождение ребёнка
16.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Латышева (Павлова) Александра Петровна

Смерть
1995
Теребиха, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

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