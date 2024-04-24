Латышев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения06.01.1904 ст.
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904 ст.
Иоанн рожден 6 января 1904 г., крещен 7, запись 3. ...деревни Теребихской крестьянин Иван Афанасьев Латышев и законная его жена Фекла Васильева оба православные Восприемник крестьянский сын Павел По... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1944
Мать ребёнка: Латышева Анна Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.03.1952
Сын: Латышев Александр Иванович
Мать ребёнка: Латышева (Павлова) Александра Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Латышева (Павлова) Александра Петровна
Смерть
1995